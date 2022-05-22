Чоловік із Сєвєродонецька проїхав 65 км на велосипеді під ворожими обстрілами, рятуючись від смерті (відео)

Луганські рятувальники, евакуюючи від постійних обстрілів мешканців Лисичанська, на дорозі зустріли сєвєродончанина. Чоловік розповів, що він проїхав 65 км на велосипеді, втікаючи від війни.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що евакуювали трьох жителів Лисичанська і побачили виснаженого чоловіка, який потребував допомоги.

Відео порятунку очільник області розмістив в соціальних мережах.

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Згодом з'ясувалося, що чоловіка звати Аріф Багіров. Він - волонтер з Сєвєродонецька. Багіров ще у квітні організував місцеву волонтерську мережу. Більше 10 кур’єрів пересувалися небезпечним містом, аби підвозити їжу чи ліки маломобільним сєвєродончанам. Їздили на вцілілих автівках, на велосипедах чи ходили пішки. Чоловік допомагав до останнього. Зараз ситуація в Сєвєродонецьку вкрай загострена, тому чоловік вирішив евакуюватися самотужки. Для цього використав велосипед.

"Виснаженого жителя обласного центру доправили до безпечного місця та надали йому тимчасовий прихисток", - написав Гайдай та додав: "На такі вчинки здібні люди, рятуючись від російської смерті".

Нагадаємо, Російська Федерація кинула на взяття Луганщини усю живу силу та військову техніку. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони області та знищують населені пункти із землею.

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