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Чоловік Марічки Падалко про ситуацію з фронту, яка його розчулила: "Ледь не розплакався"

Чоловік Марічки Падалко про ситуацію з фронту, яка його розчулила: "Ледь не розплакався"

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Чоловік Марічки Падалко про ситуацію з фронту, яка його розчулила: "Ледь не розплакався"

Єгор Соболєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чоловік ведучої ТСН Марічки Падалко Єгор Соболєв, який захищає Україну від російських загарбників, пригадав ситуацію з фронту, яка неабияк його розчулила.

Так, зараз він перебуває на півдні країни, де виконує спецзавдання.

Єгор розповів, що місцеві постійно пригощають бійців смачними вечерями. А цього тижня сталася ситуація, через яку Соболєв ледь не розплакався.

"Після інтенсивних обстрілів росіянами району, які призвели до втрат у тому числі серед цивільних, у прифронтовому селі, крізь яке ми поверталася з позицій, дві крихітні дівчинки - менші за нашу з Марічкою Падалко Катрю - вийшли на дорогу, і довго махали нам услід, старанно і з надією. Таке ставлення суспільства і така організація воїнів - шлях до швидшої перемоги", – написав він на своїй сторінці в Instagram.

Єгор додав, що українці зараз роблять велику справу, щоб покоління цих маленьких дівчаток та їхні діти, онуки, правнуки жили щасливо і у безпеці в Україні.

У коментарях користувачі подякували Соболєву за захист.

  • Дякую, що захищаєте наших дітей і даєте їм можливість жити у своїй країні і на своїй землі!
  • Героям слава! Низький уклін до самої землі!
  • Тримайтеся, дякуємо хлопці!

Нагадаємо, Олександр Еллерт розсекретив причину поїздки до США. Також ведучий відповів, чи був у теробороні.

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