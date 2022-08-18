Чоловік Марічки Падалко розсекретив, де зараз перебуває на фронті та чим займається

Чоловік ведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко Єгор Соболєв, який захищає Україну від російських загарбників, розсекретив, де зараз перебуває.

На своїй сторінці в Instagram Єгор оприлюднив допис, де поділився, що він на фронті на півдні країни.

Соболєв служить у підрозділі, який складається зі спецпризначенців і займається розвідкою, самостійним знищенням ворога та корегуванням артилерії за допомогою дронів. Як зазначив він, останнє йому найбільше подобається робити.

"Завжди ініціативні, завжди у боях, при цьому по можливості створюються умови для відновлення сил. Кожна операція максимально ретельно планується. З аналізом розвідданих, у тому числі через програми ситуаційної обізнаності. Із додатковим збором даних, без яких успіх операції є сумнівним. По завершенні - обов'язковий натівський after action review. Загальне обговорення, що вийшло, як планували; що - не як планувати; і які висновки варто зробити кожному", – поділився він.

Єгор Соболєв / Фото: instagram.com/yehorsoboliev

Також обранець телезірки позитивно відгукнувся про свого командира. Його імені Соболєв не назвав, лише зазначив, що він старанно допомагає рости всім підлеглим і завжди готовий поділитися інформацією та підтримкою з іншими підрозділами, з якими перетинається в операціях.

"Командир визначений боями - його авторитет базується на його знаннях і вміннях. При цьому Т. не боїться висловлювати власну думку вищому командуванню - навіть незручну думку - коли цього потребує задача", – додав він.

Зауважимо, Єгор Соболєв ще влітку минулого року підписав контракт із ЗСУ. Він був переконаний, що Путін розпочне повномасштабну війну. Під час вторгнення чоловік виконував різні завдання, зокрема протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.

Нагадаємо, Олександр Еллерт розсекретив причину поїздки до США. Також ведучий відповів, чи був у теробороні.

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