"Чоловік привіз з України": в Росії жінки солдатів-мародерів продають награбоване майно (фото)

Чоловік вкрав інструменти в Україні та привіз жінці, а вона продає.
В Росії жінки військових, які займаються мародерством в Україні, продають награбоване майно в Мережі. Вони навіть не соромляться та вказують, звідки взяли "товар".
Одне з таких оголошень розміщено у "ВКонтакте".
"Продам набір Metabo за 2 тисячі 400 рублів, фірмовий, у відмінному стані, чоловік привіз зі "спецоперації" з України. Всі питання в WhatsApp 8(919)8175573", - пише жінка на ім'я Ірина Чеботкіна.
Профіль росіянки вже заблоковано. Ймовірно, через численні скарги, погрози та невдоволення у коментарях під постом. Однак більшість обурених - українці.
Нагадаємо, в Росії покупці почали жалітися на "космічні" ціни на імпортні шампуні. Наприклад, у московському магазині пляшка Head & Shoulders коштує від 650 до 850 рублів.
Читайте також: