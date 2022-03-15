Чоловіку, який загинув у будинку на Оболоні після обстрілу, стало зле під час евакуації

Чоловіку, який загинув у будинку на Оболоні після обстрілу, стало зле під час евакуації

У кожного врятованого своя історія порятунку.

Від обстрілу житлового будинку на Оболоні постраждали виключно мирні мешканці, які ще спали в своїх будинках.

Про це йдеться в ТСН.

Вибух стався близько 5 ранку, коли майже всі ще спали. Від того, що вдарило по будинку тепер залишилися півметрові шматки заліза.

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Одразу після влучання до понівеченої споруди приходять люди, які шукають рідних. Тут в кожного своя історія порятунку

- У нас заклинило двери і хлопці вирізали двері, і так вже спустились

- Пожежні вивели через дах, собаку на руках виносили, лапки поранені, там скло все розбите

- Щойно телефонувала мамі в Росію і сказала, що я російська, але російська громадянка України. Мама зараз в Росії, то я сказала, я навіть прізвище зміню, щоб не було навіть прізвища нашого

- Я каліка, я в підвал не могла спуститись, я спала в коридорі, людина оно впала і лежить мертвий, накрили

Його звали Володимир, і його серце не витримало такого навантаження. «Сказала ось його дружина, що спускався сходами, коли евакуювали, спускався і погано йому стало», - кажуть сусіди.

Переляканих людей відводять в намет Червоного хреста - його тут оперативно розгорнули від ранку. Люди в кіптяві.

«Хвилини дві прокинулась, сиджу і хоп - у вікно вогонь врізався, я побачила, а потім все стало як у тумані, страшно дивитись. У мене сусідка Лєна. Я до неї, вона виходить . Я виходити, а сходів і немає», - розказує врятована.

У Олександра розпухли очі від диму - ще й вдягнутися не встиг. « У мене все горіло», - каже він.

Анжеліка не ходить, але її та ще й песика Єсєнію теж змогли винести. «Рятувальники хлопці-молодці, на ношах з 7 поверху вгору через дах швидко, оперативно», - розповідає жінка.

До квартир майже одразу починають повертатися люди, аби взяти бодай якісь свої речі. А далі багато роботи для рятувальників. За три години після вибуху можна вперше передихнути, лише тоді ситуація стала бути під контролем.

Максиму врятували з хати його гітару, але його кішка загинула. А Олег не звертає увагу на своє подряпане та скривавлене обличчя, кішка Зіза лишилася під завалами, її врятувала за декілька хвилин. «Жива, тепер можна і за автомат», - каже Олег.