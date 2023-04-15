Чоловік та батько загиблих сьогодні у Херсоні жінок вирішив приєднатись до ЗСУ

Чоловік більше не бачить для себе іншого виходу.

Чоловік та батько загиблих сьогодні у Херсоні жінок вирішив приєднатись до лав Збройних сил України після того, як взнав про їх смерть.

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Про це повідомив прес-офіцер комендатури Херсона Дмитро Плетенчук.

Він заявив, що чоловік більше не бачить для себе іншого виходу після жахливого терористичного акту російських загарбників.

"Мені тепер лише в армію, — каже чоловік, який щойно втратив дружину і доньку. Згадується генерал Лебедь, який сам попереджав, що нема більш вмотивованих солдатів ніж ті, хто все втратив. Сьогодні стало на одного такого більше", - повідомив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 15 квітня, обстріляли Херсон. У місті загинули дві жінки - 28-річна донька та її 48-річна матір.

Крім того, ми раніше інформували, що 15 квітня близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

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