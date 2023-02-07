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Чоловік в обмін на ношену шубу: вдови "героїв Новоросії" отримали цинічні подарунки (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1744
Час на прочитання
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Чоловік в обмін на ношену шубу: вдови "героїв Новоросії" отримали цинічні подарунки (фото)

Фото: Фото з соціальних мереж

Вдови загиблих у складі окупаційної армії РФ жителів захопленого Донбасу отримали цинічні подарунки від "волонтерів".

Вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу та звані "волонтери" роздали намародерені шуби.

Відповідні фото з’явились у проросійських Telegram-каналах.

Судячи зі світлин, вдови загарбників вирішили, що шуба в обмін на чоловіка – хороший варіант, адже радісно усміхаються, розглядаючи подарунки.

"Здавалося б, логічно передати вдовам гроші, а не шуби. Напевно, вони витратили б їх на щось інше, необхідніше у їхній нинішній ситуації. Але все ж таки розуміють, чому дарують ношені шуби і де ці шуби взяли. Так-так, це все з будинків "звільнених" мешканців Донбасу. Те, що краще – везуть до Росії, додому. Ну а що гірше – "вдовам Новоросії". Втім, судячи з фото, вдови цілком задоволені. Зношена шуба замість чоловіка-новороса – цілком ок", – зазначив журналіст Денис Казанський.

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Раніше вдова російського полковника, який нібито випустив у себе п'ять куль, звернулася до Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
1744
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