Чоловік в обмін на ношену шубу: вдови "героїв Новоросії" отримали цинічні подарунки (фото)

Вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу та звані "волонтери" роздали намародерені шуби.

Відповідні фото з’явились у проросійських Telegram-каналах.

Судячи зі світлин, вдови загарбників вирішили, що шуба в обмін на чоловіка – хороший варіант, адже радісно усміхаються, розглядаючи подарунки.

"Здавалося б, логічно передати вдовам гроші, а не шуби. Напевно, вони витратили б їх на щось інше, необхідніше у їхній нинішній ситуації. Але все ж таки розуміють, чому дарують ношені шуби і де ці шуби взяли. Так-так, це все з будинків "звільнених" мешканців Донбасу. Те, що краще – везуть до Росії, додому. Ну а що гірше – "вдовам Новоросії". Втім, судячи з фото, вдови цілком задоволені. Зношена шуба замість чоловіка-новороса – цілком ок", – зазначив журналіст Денис Казанський.