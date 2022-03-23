Чоловік, який грав діджея на концерті Путіна в Москві, виявився працівником держохорони (фото)

Судячи з усього, "актор" - працівник Федеральної служби охорони Російської Федерації.
У Мережі припустили, що чоловік, який "грав" діджея на пропагандистському концерті Путіна на стадіоні "Лужники" в Москві, може бути працівником російської державної охорони.
Пошук за фото показав відповідний результат.
Судячи з усього, "актор" - працівник Федеральної служби охорони Російської Федерації.
Нагадаємо, що російський гімнаст вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" з чужою медаллю, його висміяли в Мережі.
У Москві на стадіоні "Лужники" 18 березня росіяни із розмахом відсвяткували річницю незаконної окупації Криму, поки в Україні їх військові сотнями вбивають невинних людей та знищують міста. На заході навіть з'явився президент Володимир Путін, який розв'язав війну.
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