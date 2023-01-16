Чоловік затискав артерію: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка

У будинку по вул. Набережній Перемоги, 118, в який влучила російська ракета, на 9 поверсі жила сім’я відомої бізнес-тренерки Ольги Ботвінової. Родина вже двічі тікала від "руського міра" - 2014 року з Донецька, де залишили успішний бізнес і дім, а весною 2022 року – з Херсона.

Про це повідомляє сайт "Наше місто".

Прихисток і нові можливості для розвитку Ольга знайшла у Дніпрі: жінка працювала, організовували великі заходи. Під час ракетної атаки Оля з чоловіком перебували на 9-му поверсі зруйнованого нині під’їзду. Жінка зазнала травм. Чоловік довгий час затискав артерію, щоб вона дочекалась допомоги.

Нагадаємо, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили ППО знищили 25 із них.

Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. За останніми даними, загинули 35 осіб.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

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