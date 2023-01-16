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Чоловік затискав артерію: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка

Чоловік затискав артерію: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренерка

Фото: Associated Press

Жінка отримала травми.

У будинку по вул. Набережній Перемоги, 118, в який влучила російська ракета, на 9 поверсі жила сім’я відомої бізнес-тренерки Ольги Ботвінової. Родина вже двічі тікала від "руського міра"  - 2014 року з Донецька, де залишили успішний бізнес і дім, а весною 2022 року – з Херсона.

Про це повідомляє сайт "Наше місто".

Прихисток і нові можливості для розвитку Ольга знайшла у Дніпрі: жінка працювала, організовували великі заходи. Під час ракетної атаки Оля з чоловіком перебували на 9-му поверсі зруйнованого нині під’їзду. Жінка зазнала травм. Чоловік довгий час затискав артерію, щоб вона дочекалась допомоги.

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Нагадаємо, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили ППО знищили 25 із них. 

Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. За останніми даними, загинули 35 осіб.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

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