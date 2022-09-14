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Чоловікам можуть дозволити їхати за кордон за умови щомісячного внеску на ЗСУ: подробиці

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Чоловікам можуть дозволити їхати за кордон за умови щомісячного внеску на ЗСУ: подробиці

Депутати Верховної Ради зареєстрували проєкт закону, який дозволяє чоловікам виїжджати за кордон.

Щоб громадяни України отримали такий дозвіл щомісяця необхідно буде сплачувати 13 тис. грн на потреби ЗСУ

Про це йдеться у проєкті закону, який опублікований на сайті Верховної Ради. 

Ініціатором законопроєкту є "слуга народу" Мазурашу Георгій Георгійович. Він пропонує дозволити чоловіка їхати з України за умови внеску в розмірі 13 тис. грн, які потім спрямують на потреби ЗСУ. Ці кошти потрібно буде сплачувати щомісяця. 

"Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім’ю, збільшенню фінансової підтримки ЗСУ, зміцненню економіки та обороноздатності держави, зниженню градусу соціально-економічної напруги", - йдеться у пояснювальній записці. 

Нагадаємо, під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїздити за кордон для супроводу рідних на лікування.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3166
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