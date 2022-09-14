Чоловікам можуть дозволити їхати за кордон за умови щомісячного внеску на ЗСУ: подробиці

Щоб громадяни України отримали такий дозвіл щомісяця необхідно буде сплачувати 13 тис. грн на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у проєкті закону, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Ініціатором законопроєкту є "слуга народу" Мазурашу Георгій Георгійович. Він пропонує дозволити чоловіка їхати з України за умови внеску в розмірі 13 тис. грн, які потім спрямують на потреби ЗСУ. Ці кошти потрібно буде сплачувати щомісяця.

"Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім’ю, збільшенню фінансової підтримки ЗСУ, зміцненню економіки та обороноздатності держави, зниженню градусу соціально-економічної напруги", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїздити за кордон для супроводу рідних на лікування.

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