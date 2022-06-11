Чоловіки можуть отримувати повістки на вулиці: комісар терцентру Харківщини пояснив, чому

Чоловіки можуть отримувати повістки на вулиці: комісар терцентру Харківщини пояснив, чому

Повістки військовозобов’язаним чоловікам можуть вручати і на вулиці. Передовсім це робиться для уточнення облікових даних.

Вручати повістки в Україні, за законом, можна у будь-яких громадських місцях. Це може бути на вулиці, на блокпості, в магазині, тощо.

Такі заходи тривають від 24 лютого 2022 року. Про це комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап розповів "Суспільному".

"Через те, що ми не маємо можливості за домашніми адресами вручати повістки для військовозобов’язаних, ми маємо право вручати повістки всім, хто по віку підпадає під категорію військовозобов’язаних. Це ми робимо у визначених громадських місцях. Вручаємо повістки, які передбачають у першу чергу уточнення облікових даних", — пояснив Арап.

Утім, додав комісар, отримання повістки не означає, що чоловіка одразу відправлять на фронт. Після отримання він має з’явитись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем виклику для уточнення його облікових даних.

"Якщо він не має права на відстрочку, він не призовник — направляється на медичний огляд. Потім отримає іншу повістку, в якій вказано, коли у разі необхідності він буде призваний по мобілізації", - розказав Арап.

За словами комісара терцентру Харківської області, після отримання повістки до центрів комплектування з'являються майже всі, хто їх отримав.

"Щодо тих, хто не з’являється, направляються матеріали до відповідних органів на відкриття кримінальних або адміністративних проваджень", - додав комісар.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович розповів, чи потрібно ще мобілізувати чоловіків в Україні.

Русланові Рябошапці вручили повістку до військкомату

Читайте також:

Як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація: пояснення від ЗСУ

Чи вручають зараз у Львівській області повістки на вулиці та блокпостах: головний військовий комісар відповів

За яких умов можлива обов'язкова мобілізація жінок: відповідь головного комісара Львівщини