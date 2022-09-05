Чоловіки на вулицях зникли: на Луганщині окупанти посилили примусову мобілізацію

10 тисяч чоловіків будуть приречені на смерть.

У Луганській області на тимчасово окупованих територіях росіяни посилили примусову мобілізацію.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По декілька сотень окупантів щодня гинуть або зазнають поранень. Чоловіки на вулицях окупованої Луганщини майже зникли. Особливо після славнозвісного відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою", - написав він.

Тим часом президент Зеленський відзвітував про успіхи 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулася вперед та зайняла певні висоти.

"Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч тих, хто не бажає стати "гарматним м'ясом". Такі показники озвучила Росія", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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