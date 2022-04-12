Чоловіки під виглядом далекобоїв втікають до ЄС: експерт пояснив, чому ця схема недієва

Чоловіки під виглядом далекобоїв втікають до ЄС: експерт пояснив, чому ця схема недієва

Прикордонники ретельно перевіряють далекобійників, які здійснюють перший рейс.

Вже 48-й день українська армія успішно відбиває атаки російських окупантів та боронить Україну.

Від 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. 3 березня 2022 року Верховна рада затвердила указ президента.

Загальна мобілізація – це поповнення армії новими військовослужбовцями. Проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб після її оголошення, тобто з 24 лютого 2022 року. Підлягають мобілізації громадяни здатні виконувати військовий обов'язок віком від 18 до 60 років.

Проте не всі українські чоловіки готові захищати рідну землю. Вже з перших днів війни прикордонники та поліція почали повідомляти про незаконні схеми перетину військовозобов’язаними державного кордону.

Схеми були різними: намагання дати хабар прикордоннику, хтось ховався в багажнику автомобіля, або в "пакунку малюка", інші ж підробляли довідки про "смерть" дружини, аби виїхати з дитиною як єдиний опікун, інші ж сміливці навіть пробували перепливати річки до омріяного кордону сусідньої держави.

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І от прикордонники звітують про нову шахрайську схему – канал незаконного перетину кордону "далекобійниками". Чоловіки реєструються як учасники міжнародних перевезень, аби втекти з України. Не останнє місце у цій схемі займають фірми, які займаються міжнародними перевезеннями, і "беруть на роботу" таких чоловіків.

Як повідомив ТСН.ua власник логістичної компанії "Європейські транспортні системи" Олександр Міняйло, схема перетину кордону під виглядом далекобійників працювала вже від перших днів війни. Чоловіки обдзвонювали різні компанії з метою швидкого працевлаштування, зокрема, звертались і до його компанії, однак він відмовляв.

"Півтора місяці майже працювала схема. Вони по всіх компаніях дзвонили. Я знаю, що деякі компанії пішли на це і надавали довідки, що людина в них працює", - зазначає Олександр.

За словами учасника ринку, далекобійник повинен повернутися в 30-денний термін або надати мотивовану причину, чому він затримався.

"Я так розумію, що вони перетинають український кордон, як водії, а на європейському кордоні їх не особливо перевіряють, тому що зараз великий потік біженців з України, Європа приймає всіх. І подають чоловіки потім на біженство скоріш за все", - говорить він.

За його словами, деякі недобросовісні прикордонники дійсно отримують великі гроші за незаконний перетин кордону.

"Зрозуміло, що є в прикордонній службі багато порядних людей. Але дійсно деяким пропонують великі досить гроші за послуги незаконного перетину кордону. І в кого там сумління батьки особливо не виховали, в прикордонну службу багато людей пішло працювати не лише за зарплату, тому є така історія", - каже він.

Однак ця схема є ризикованою, оскільки прикордонникам треба звітувати, в ЄС також подають інформацію про кількість людей, зокрема чоловіків, які перетнули європейський кордон.

За його словами, питання незаконного перетину можна врегулювати на законному рівні.

"В принципі це питання (незаконного перетину - ред.) можна врегулювати, просто я б підходив до нього більш глобально, я би цей канал перекривав, але не таким чином, когось ловимо і закриваємо якусь схему. Адже схему придумають нову, і ще якусь, починаючи від того, що будуть просто за руку переводити через кордон. І таке теж відбувається - у нас великий кордон з Європою. І багато, мабуть, бажаючих", - вважає експерт.

Нагадаємо, у Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни.

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