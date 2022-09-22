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Чоловіки в Криму почали отримувати повістки до армії РФ: деталі

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Чоловіки в Криму почали отримувати повістки до армії РФ: деталі

Фото: Getty Images

Жителям незаконно анексованого українського Криму окупанти надсилають повістки до армії Росії через сайт державних послуг.

Також у Криму можуть "ловити" чоловіків просто на вулицях для вручення повісток.

Про це повідомляє організація КримSOS 

"Як стало відомо КримSOS, чоловіки у тимчасово окупованому Криму почали отримувати повістки до армії РФ через сайт держпослуг. Якщо людина кілька днів не відвідуватиме особистий кабінет на сайті держпослуг, повістка автоматично вважатиметься отриманою", - розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко.

Крім того, є інформація, що представники силових окупаційних структур можуть патрулювати вулиці міст та шукати чоловіків призовного віку для подальшого вручення повісток.

Організація наголошує, що рішення про часткову мобілізацію, про яку диктатор Путін оголосив 21 вересня, поширюється також на окуповані території, що є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією.

"Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави заборонений Гаазьким положенням. Також це є порушенням законів і звичаїв війни, згідно з Кримінальним кодексом України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, мобілізація в Росії може призвести до повалення Путіна, заявили в Міноборони Словаччини.

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