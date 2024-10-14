Чоловіків до 25 років під час оформлення паспорта автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг"

Чоловіків 16-25 років автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг" під час оформлення паспорта. Хлопців до 25 років за кордоном також ставитимуть на військовий облік без медкомісії, повідомив Донецький обласний ТЦК.

Про це йдеться у постанові Кабміну №932 та повідомлені Донецького обласного ТЦК та СП.

Постанова дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Молодь 17-25 років зможе стати на облік без відвідування територіальних центрів і проходження медкомісії. Інформація буде збиратися з державних реєстрів, що економить час для ТЦК і призовників.

Також повідомляєтся, що оновлення даних про чоловіків віком від 16 до 60 років відбуватиметься на основі інформації з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби. Донецький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зазначив, що це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки отримують померлі люди або ті, хто знаходиться під вартою, а також виправити помилки у персональних даних.

У ТЦК розповіли, що молоді люди віком від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, будуть автоматично внесені до реєстру "Оберіг" без проходження військово-лікарської комісії. Це також стосується тих, хто проживає за кордоном.

Важливість електронних військових документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, буде перевірятися через співпрацю з Державної міграційною службою. Це допоможе забезпечити точність інформації та зменшити ризик помилок під час перевірок. Додатково, молоді люди до 25 років зможуть стати на військовий облік без проходження медкомісії, навіть якщо вони знаходяться за кордоном.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила надання послуг поштового зв'язку, прирівнявши термін зберігання повісток від ТЦК до судових. Тепер чоловіки мають три дні, щоб забрати рекомендований лист з пошти. Якщо цього не зроблять, їм загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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