"Чоловіків повернули без рук, ніг, осліплими. Дівчину били палицею", - дружина полоненого захисника "Азовсталі"

Росія грубо порушує Женевську конвенцію щодо утримання полонених, чому є підтвердження.

Здійснився найбільший обмін військовополоненими, серед яких 95 людей - захисники "Азовсталі". Українці, які повернулися додому, перебувають у вкрай важкому стані.

Наталія Заріцька - дружина оборонця "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, прокоментувала ситуацію в ефірі телемарафону ТСН.ua.

"Обміняно 144 особи, з них 95 - захисники "Азовсталі". В них важкі поранення: ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, важкі опіки... Хлопці знесилені, але щастливі", - повідомила Наталія Заріцька.

Вона висловила подяку Головному управлінню розвідки України, усім тим, хто долучився до цього обміну, а також зазначила, що РФ підтверджує статус полонених лише через міжнародну організацію "Червоний хрест".

За її словами, дружини, сестри, матері військовополонених захисників "Азовсталі" об'єдналися в організацію "Жінки зі сталі".

Наразі працює Національне інформбюро (гаряча лінія: 1648).

"Мені підтвердили, що мій чоловік є військовополоненим. Він перебуває в Оленівці у так званій "ДНР". Через чотири доби після евакуації з "Азовсталі" мені зателефонував представник "Червоного хреста" з Женеви і повідомив, що вони зафіксували вихід мого чоловіка з заводу. Раніше в мене такого підтвердження не було. Тепер я чекаю на обмін", - зазначила вона.

Також Наталія Заріцька додала, що Росія грубо порушує Женевську конвенцію, чому є підтвердження.

"Ми не маємо змоги з ними звязуватися, надсилати посилки, немає інформації щодо переміщення. Бійці повертаються у важкому стані. Була дівчина, яку били палками. Буває таке, що людей тримають тривалий час із зав'язаними очима, або з пакетами на голові і забороняють розмовляти", - зазначила дружина бійця.

Нагадаємо, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень телефонувати близьким.

Утім, кохані та рідні оборонців "Азовсталі" не чули їхніх голосів відтоді, як бійці покинули завод.

Як повідомлялося, Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі".

Нагадаємо, мужні воїни, які героїчно боронили місто від окупантів, сподіваються на допомогу цивілізованого світу.

Раніше "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя.

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