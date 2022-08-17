"Чоловіків роздягають для огляду": після ранкових вибухів у Мелітополі окупанти проводять тотальну фільтрацію

Після ранкового вибуху у захопленому Мелітополі, окупанти очепили район НП та заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова наслідки вибухів вже видно для мешканців міста, і вони, м’яко кажучи, неприємні.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

"Наразі вони (окупанти - ред.) очепили весь район. Нам не відомо наслідки і скільки ворогів знищено або постраждало", - розповів мер Мелітополя.

Федоров каже, що росіяни заблокували виїзд з міста. А на в’їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить навіть до того, що чоловіків роздягають для огляду.

Федоров додав, що після вчорашніх вибухів наразі не працює російське пропагандистське телебачення.

Нагадаємо, 17 серпня сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів. Це вже третій вибух у захопленому росіянами місті за останні два дні.

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