Чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації, можуть екстрадувати до України - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

Про це він сказав 31 серпня в етері телемарафону.

Арахамія зазначив, що перевірки ВЛК та ТЦК і СП виявили ряд порушень і фактів корупції. Він наголосив, що окрім тих, хто отримував хабарі, є ще ті, хто їх давав.

"Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачення. Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно законам за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", - сказав нардеп.

Давид Арахамія зазначив, що складно притягнути до відповідальності тих ухилянтів, які виїхали з України. Проте таких людей можна екстрадувати до України та покарати їх за порушення.

"Є питання важливе, яким чином притягати людей, які вже виїхали вже. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги і в будь-якої фактично (окрім Росії) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", - пояснив він.

Нагадаємо, Арахамія також заявив, що громадяни України витратили десятки мільйонів доларів, щоб отримати сфальсифікований документ, який дозволяв ухилитися від призову до армії.

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