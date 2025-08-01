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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
284
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2 хв

Чоловіки після 25 років більше не зобов’язані з’являтись у ТЦК для зміни статусу: нові правила від Міноборони

Після досягнення 25-річного віку громадянин із призовника перетвориться на військовозобов’язаного автоматично

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Військовий облік змінено

Військовий облік змінено

Міністерство оборони України спростило процедуру переходу чоловіків з призовного на військовозобов’язаний статус. Відтепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, більше не повинні самостійно звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК), аби змінити свій статус у військовому обліку. Всі необхідні зміни відбуватимуться автоматично.

Зміни у військовому обліку

Зміни у військовому обліку

Дані вноситимуть до реєстру без особистої явки

Згідно з роз’ясненням Міністерства оборони, після досягнення 25-річного віку чоловіка, його облікові дані протягом 30 днів автоматично оновлюватимуться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. У цей період відбуватиметься зміна облікового статусу з призовника на військовозобов’язаного без обов’язку особисто з’являтися до ТЦК.

Після оновлення даних таким громадянам присвоюватиметься первинне військове звання — «солдат (матрос) запасу». Це означає, що чоловік переходить у запас і стає на військовий облік у новій якості без додаткових дій з його боку. Для цього не потрібно проходити військову службу чи базову загальновійськову підготовку (БЗВП), повідомила пресслужба Міністерства оборони України. «Присвоєння військового звання „солдат (матрос) запасу“ одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Зміни в обліку жінок із медичною освітою

Крім того, оновлено порядок подання даних про жінок, які отримують медичну або фармацевтичну освіту. Відтепер навчальні заклади зобов’язані подавати списки таких жінок до ТЦК протягом 7 днів після завершення навчання. Раніше це потрібно було робити ще за два місяці до випуску.

Ця норма стосується випускниць медичних вишів, коледжів і технікумів, які відповідно до законодавства підлягають військовому обліку. Таким чином, Міноборони актуалізувало терміни подання інформації, наблизивши їх до реального моменту отримання диплома.

Зміни у військовому обліку жінок

Зміни у військовому обліку жінок

Ці зміни є частиною масштабного оновлення правил військового обліку, яке відбувається у 2024–2025 роках. Уряд прагне автоматизувати процеси обліку, зменшити навантаження на громадян і ТЦК, а також забезпечити своєчасне оновлення бази даних військовозобов’язаних без необхідності особистої явки.

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