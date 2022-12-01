Чому 1 грудня в Україні скрізь лунала повітряна тривога – командування Повітряних Сил ЗСУ

Юрій Ігнат припустив, що злет винищувачів у Білорусі міг бути знаком для країн Балтії та Польщі.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ пояснили, з чим був пов'язаний сигнал повітряної тривоги 1 грудня.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, два російські винищувачі МіГ-31 злетіли з аеропорту "Мачулищі" в Білорусі.

"Злетіли літаки МІГ-31 і кудись полетіли. Це була територія Білорусі. Такі ракети, які несе на собі МІГ, може полетіти не з території Білорусі. Тому те, що вони знаходилися у Білорусі, стратегічного значення для нас не має. Можливо, це більше був знак для країн Заходу", –зазначив Ігнат.

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