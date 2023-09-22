Чому активізувалися удари по глибокому тилу РФ та України: пояснення британської розвідки

Обидві сторони завдають більш інтенсивних ударів по глибокому тилу противника, оскільки наземний бій є "відносно статичним".

Україна та Російська Федерація зазнали потужних атак глибоко в тилу.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Протягом останніх чотирьох днів і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, були повідомленні про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах у Краснодарському краї, Підмосков’ї та в тимчасово окупованому Криму. У розвідці називають ймовірним те, що Чорноморський флот РФ міг зазнати потужних обстрілів.

Проте "найбільшою стратегічною проблемою" для Кремля могли стати вибухи на військовому летовищі Чкаловський поблизу Москви, адже тут розміщені спеціальні військові літаки та VIP-транспорт російських топчиновників. Зокрема, особливо важливим є повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT, який виконував місії, пов'язані зі збором електронної розвідувальної інформації.

Протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях на всій території України. У британській розвідці вважають, що це могло бути частковою відповіддю на інциденти на території Росії та окупованого Криму.

"Оскільки наземний бій відносно статичний, кожна сторона шукає переваги, завдаючи удари по стратегічній глибині противника", — додали розвідники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині, а також ще два міста.

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