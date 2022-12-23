Чому американські системи ППО радують Київ і тривожать Кремль: пояснення ISW

Президент Росії Володимир Путін заявив, що отримання Україною протиповітряних комплексів Patriot є кроком до затягування війни, водночас намагаючись применшити їхнє оборонне значення.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін неправдиво звинуватив Сполучені Штати у затягуванні війни в Україні через передавання систем протиповітряної оборони Patriot, і натякнув, що ці системи не виконуватимуть оборонних цілей", — йдеться у повідомленні.

Водночас Путін вже говорив про готовність до затягування війни задовго до рішення США перекинути Patriot в Україну, навіть заявивши 7 грудня, що "спеціальна військова операція" буде тривалим процесом. Водночас Кремль також довгий час неправдиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію.

"Натомість система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу цивільну інфраструктуру від повітряної та ракетної кампанії Росії, яка спрямована на заподіяння страждань цивільному населенню України. Системи Patriot заважатимуть Путіну змусити Україну здатися на його умовах, що, можливо, й має на увазі Путін, коли каже, що це затягує війну", — вважають аналітики.

Також Путін посилює спроби зняти із себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні, зазначає ISW.

"Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якомога швидше припинити війну, водночас зазначивши, що Росія не буде збільшувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка йде на все більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", — зазначається в публікації.

Нагадаємо:

21 грудня відбувся візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, виступив у Конгресі та провів низку двосторонніх зустрічей. Це був другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

"За триста днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом", - сказав Зеленський.

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги. Сполучені Штати вже підтвердили постачання Україні в рамках військової допомоги зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досить довго намагалася отримати американську систему ППО Patriot. За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українців та інфраструктуру. Щобільше, це стратегічна поразка Російської Федерації, яка втратить важелі залякування та терору.

Збройним силам України знадобиться кілька місяців на підготовку до використання зенітних ракетних комплексів Patriot, наданих Сполученими Штатами Америки.

Американські системи Patriot можуть змінити перебіг війни в Україні. Спікер ВПС України Юрій Ігнат стверджує, що завдяки великому радіусу дії ЗРК Patriot можуть допомогти відсунути бомбардувальники ТУ-22М3 та тактичну авіацію РФ якомога далі від українських кордонів.

Зеленський за 17 грудня: дайте ППО, ви це можете

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