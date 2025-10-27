Чому армія РФ прагне захопити Покровськ: експерт пояснив

Війна / © Associated Press

Головною метою всієї літньої наступальної кампанії російських військ є безпосередньо місто Покровськ на Донеччині. Росіяни розраховують взяти його, щоб закріпитися у міській забудові на зиму.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі Київ24.

«Квінтесенцією усієї літньої наступальної компанії росіян є безпосередньо місто Покровськ. Ми довго дивилися їхні спроби… прориви до Мирнограду і вихід до нашої основної, так би мовити, Краматорської, Костянтинівської військової агломерації. Однак на сьогодні можна говорити, що справді, перейшли вони до своєї такої головної цілі і головні найбоєздатніші підрозділи, найчисельніші сконцентровані тут, в районі Покровська, тому що їм за всяку ціну потрібно зайти в місто і вони розраховують, що зимувати їм випаде все ж таки в міській забудові», — заявив Сергій Кузан.

Експерт зазначив, що противник зосередив основні сили біля Покровська після невдалих спроб просунутися на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

За словами Кузана, ворог спочатку застосовував тактику охоплення. Намагався взяти місто «у клешні» та ізолювати його. Регулярно бив дронами (залучаючи «кращі дрони-води Російської Федерації») та вогнем по логістичних шляхах, щоб змусити захисників відступити. Після провалу цих дій російські війська перейшли до масованих піхотних штурмів.

«За даними, різні аналітики, зараз цифри різняться, від 7 до 10,5 тисяч осіб додаткових резервів виключно під штурмові дії Покровська,» — додав Кузан.

Він підкреслив, що хоча росіянам вдалося накопичити значну кількість військових у межах міської забудови, показники втрат для ворога залишаються надзвичайно великими. Росія вдалася до цієї тактики через те, що першочергові плани з оточення міста не вдалися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що бої вже тривають в самому Покровську Донецької області. За словами Зеленського, саме там зараз зосереджено найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність.

Раніше повідомлялося, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ у забудові.

Також військовий «Осман» писав, що активність ворога біля Покровська — як перед захопленням Авдіївки.