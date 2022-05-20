Чому артилеристи подають команду "Триста, тридцять, три" замість "Вогонь"

Що це за команда "Триста, тридцять, три" і чому її подають в артилерії / Фото: armyinform.com.ua

Переглядаючи відео, де працює українська артилерія, часто можна почути команду: "Батарея, залпом: триста тридцять три!". ТСН.ua розповідає, що означає "300 30 3" команда і чому її використовують замість "Вогонь"?

Під час залпу артилерії частіше, аніж класичне "Батарея, вогонь!", можна почути саме команду "Триста тридцять три". Чому так?

Щоб зрозуміти, можна розглянути простий приклад.

Уявіть, що в розпоряджені підрозділа є шість знарядь - батарея. Їм всім потрібно дати команду на одночасну стрілянину з усіх стволів. Знаряддя в бойових умовах розташовують на певній віддалі один від одного, а тому під час канонади старшого офіцера, який і подає команду, можуть просто не почути.

Звичайно, команда "Вогонь" - проста, не потребує багато часу, зрозуміла всім. Однак під час бойових дій досить складно робити по ній одночасний постріл з усіх стволів (тобто залпом). Тим більше, що існує і людський фактор: один навідник може вистрілити на початку команди, а інший - дочекатися її завершення. А хтось взагалі не почує цього одного слова.

Триваліша і рівномірніша команда - набагато зручніша. Адже вона дає змогу навідникам підготуватися заздалегідь, а потім зробити постріл залпом.

І для цього обрали "300 30 3" команду, яка йде відразу за словами "Батарея, залпом". Постріл відбувається одночасно зі словом "три". На практиці це виглядає, приблизно, так:

Навіть в XXI столітті команди подають голосом. А такий простий сигнал як "триста тридцять три" є зрозумілим і досить довгим, щоб всі могли підготуватися. Завдяки йому вдається отримати максимальну синхронність.