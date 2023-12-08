Чому Авдіївка важлива для росіян і чим марить Путін: пояснення війського

Окупанти нарощують зусилля, проте зазнають втрат.
Головним обʼєктом зусиль військ РФ залишається Авдіївка, яку вони далі намагаються оточити. Під час штурмів вони не шкодують ані живої сили, ані техніки.
Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в етері марафону.
"Дуже інтенсивні штурмові дії противник зараз здійснює. Незважаючи на погодні умови - сніг, невеличкий мороз, всім холодно, але вони і вночі, і вдень дуже сильно штурмують. Дуже активно застосовується велика кількість їхніх безпілотних апаратів різного калібру, зокрема камікадзе "Ланцети". Постійно в небі висять розвідувальні "Орлани". Вони за будь-яку ціну намагаються виконати задачі, які перед ними поставив їхній недопрезидент", - сказав він.
Військовий також зазначив, що окупанти активно штурмують Авдіївку.
"За цю війну такої інтенсивної роботи дійсно не було. Це видно що за будь-яку ціну взяти Авдіївку в кільце, вийти на адміністративні кордони Донецької області - це в них дуже велика мета. Тому гонять всіх. Ми знаємо, що дуже велика кількість їх відмовляється йти в атаки. Вони їх погрозами, залякуваннями, шантажем кидають. Вони гинуть, але все одно йдуть", - зазначив він.
Крім того, він пояснив, які підрозділи наступають на Авдіївку: "У більшості - це колаборанти, так званий "армійський корпус". Також "Шторм Z". І впереміш з ними йдуть регулярні війська, мобілізовані - слабо підготовлені, але масово штурм за штурмом малими групами відправляють їх на забій".
Нагадаємо:
Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.
Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.
Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.
За останніми даними аналітиків, росіяни просунулися біля Авдіївки. Більше про це читайте у новині.
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