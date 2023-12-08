Чому Авдіївка важлива для росіян і чим марить Путін: пояснення війського

Головним обʼєктом зусиль військ РФ залишається Авдіївка, яку вони далі намагаються оточити. Під час штурмів вони не шкодують ані живої сили, ані техніки.

Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в етері марафону.

"Дуже інтенсивні штурмові дії противник зараз здійснює. Незважаючи на погодні умови - сніг, невеличкий мороз, всім холодно, але вони і вночі, і вдень дуже сильно штурмують. Дуже активно застосовується велика кількість їхніх безпілотних апаратів різного калібру, зокрема камікадзе "Ланцети". Постійно в небі висять розвідувальні "Орлани". Вони за будь-яку ціну намагаються виконати задачі, які перед ними поставив їхній недопрезидент", - сказав він.

Військовий також зазначив, що окупанти активно штурмують Авдіївку.

"За цю війну такої інтенсивної роботи дійсно не було. Це видно що за будь-яку ціну взяти Авдіївку в кільце, вийти на адміністративні кордони Донецької області - це в них дуже велика мета. Тому гонять всіх. Ми знаємо, що дуже велика кількість їх відмовляється йти в атаки. Вони їх погрозами, залякуваннями, шантажем кидають. Вони гинуть, але все одно йдуть", - зазначив він.

Крім того, він пояснив, які підрозділи наступають на Авдіївку: "У більшості - це колаборанти, так званий "армійський корпус". Також "Шторм Z". І впереміш з ними йдуть регулярні війська, мобілізовані - слабо підготовлені, але масово штурм за штурмом малими групами відправляють їх на забій".

Нагадаємо:

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.

Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.

За останніми даними аналітиків, росіяни просунулися біля Авдіївки. Більше про це читайте у новині.

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