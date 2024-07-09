Чому авіація РФ активно застосовує неточні авіабомби: Коваленко розповів про "косокрилість ФАБ-3000"

Останніми тижнями авіація російських окупаційних військ стала дуже активно застосовувати кореговані авіабомби калібром 500 кг на базі тритонних ФАБ-3000 із низькою точністю.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram.

"Коли стали застосовуватися ці засоби поразки, я відразу ж приділив увагу цій обставині. Як-не-як, а це найпотужніша, не ядерна, бомба, яку може застосовувати російська тактична авіація. З перших днів застосування ФАБ-3000 в очі впала їх низька точність, яка компенсувалася руйнівною потужністю. І як виявилося, косокрилість ФАБ-3000 помітив не лише я", - повідомив Коваленко.

За словами експерта, російське командування незадоволене якістю модулів УМПК (навісна конструкція, що призначена для використання разом із некерованими авіаційними бомбами, наприклад, ФАБ-250 та ФАБ-500), що не дають потрібної точності бомб.

"Як виявилося, УМПК, який був для ФАБ-3000 спроектований у 2023-му і "успішно" випробуваний взимку-навесні 2024-го, виявився абсолютно непридатним до встановлення на бомбі масо-інерційними характеристиками, які можна порівняти з тритонною бомбою. Наявний проект УМП вирушає на доопрацювання", - розповів Коваленко.

Він також зазначив, що навряд чи росіяни перестануть застосовувати ФАБ-3000.

"Їм якось начхати на те, точно вона потрапляє чи ні, заповнювати ударну компоненту чимось треба. А паралельно ботаніки пихкатимуть над новими кресленнями. Але момент, все ж таки, показовий. Потіли весь 2023-й, щось там "успішно" відчували першу половину 2024-го, а насправді... А насправді все непогано попилили", - сказав він.

Додамо, що Мережею шириться відео чергового застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М54 в районі Липців на Харківщині.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Часів Яр з реактивної системи РБУ-6000, про що раніше розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.