Чому “Азов” досі не отримує західну зброю: сенсаційна заява командира бригади

США запровадили заборону на військову допомогу “Азову” кілька років тому і не скасовують її попри повномасштабну війну.

Не отримують сучасну західну зброю та не мають змогу відправити своїх бійців на провідні військові навчання. 12-та бригада спеціального призначення “Азов” НГУ і надалі стикається з дискримінацією. Це продовжується вже 10 років.

Таку заяву у своєму Facebook зробив командир бригади Денис Прокопенко. Він підкреслив, що це є наслідком надзвичайно потужної та планової роботи російської пропаганди.

Звідки взялася заборона на зброю для “Азову”

“Від 2017 року і дотепер у ряді Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"”, — пише Прокопенко та одразу пояснює деталі передісторії.

“У 2015 році конгресмен Джон Коньєрс-молодший, демократ від штату Мічиган, запропонував дану поправку до Закону про асигнування Міністерства оборони на фінансовий рік, що закінчувався 30 вересня 2016 року. Конгресмен вніс цю пропозицію, зазначивши, що журнал Foreign Affairs, а також "інші провідні ЗМІ" охарактеризували батальйон "Азов" як "відверто неонацистський" і "фашистський"”, — зазначив командир бригади.

У 2017 році дана поправка вже містилась у тексті Appropriations bill. Є вона і в цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування.

“Примітно, що рішення про прийняття поправки першочергово ґрунтувалось на характеристиці "Азову" західними ЗМІ, які, вочевидь, сформували своє ставлення до підрозділу під впливом московської пропаганди”, — зазначає Денис Прокопенко.

Батальйону “Азов” не існує, а заборона досі діє

Також за словами командира бригади, навіть формулювання “батальйон Азов”, котре використовується у документі, фактично апелює до вже неіснуючого підрозділу. Батальйоном “Азов” перестав бути ще наприкінці 2014 року, а з лютого 2023 року підрозділ називається “12-та бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії України”.

“Не батальйон, не полк. Бригада”, — підкреслює Прокопенко.

За його словами, саме ця поправка коштувала бригаді багатьох життів під час боїв за Маріуполь.

“"Азов" не мав новітнього західного озброєння. Тоді ми стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені ресурси, які мали, і показали надзвичайно високу ефективність. Скільки життів особового складу вдалося б зберегти, і якими б були результати оборони міста, якби, крім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, азовці мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку, артилерійські системи?”, — пише командир Прокопенко.

Він зауважує, що навіть після того, як у 2022-му році про “Азов” дізнався весь світ, бригада досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримує необхідне озброєння, котре союзники передають Україні.

“Зараз вся Україна переживає те, з чим "Азов" має справу ще з 2014 року… Від початку російсько-української війни у 2014 РФ звинувачувала "Азов" та інші добровольчі підрозділи у "неонацизмі", ставивши на меті знищити їх. У 2022 росіяни забажали "денацифікувати" вже всю Україну, записавши в "нацисти" цілий народ. 10 років тому ніхто не допоміг "Азову" протистояти впливу ворожої пропаганди. Сьогодні вся країна опинилася у тотожній ситуації. І так само як і "Азов" упродовж 10 років, Україна нині може зіткнутися із відсутністю західної допомоги”, — підкреслив командир бригади.

Не існує жодних доказів чи підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на бригаду “Азов” протягом десяти років. Закиди російської пропаганди неодноразово спростовувалися на основі фактів у мережі та ЗМІ.

“Справедливість вимагає відповідей. Скільки ще спростувань тез кремлівської брехні ми маємо надати, аби у політиків на Заході нарешті відкрились очі на правду? Як довго структурний підрозділ Сил безпеки й оборони України, підпорядкований військовому керівництву держави, буде затаврований подібними принизливими поправками?”, — питає Прокопенко.

Нагадаємо, в Росії тривають незаконні “суди” над полоненими “азовцями”, яких жорстокою катують як фізично, так і психологічно.

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