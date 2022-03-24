"Чому б і ні?": представник Росії в ООН пригрозив НАТО ядерною зброєю

"Чому б і ні?": представник Росії в ООН пригрозив НАТО ядерною зброєю

Заступник постпреда Росії в ООН сказав, що Кремль може використати ядерну зброю, якщо його "спровокує" НАТО.

Перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив, що Росія може використати ядерну зброю.

Про це інформує Sky News.

За його словами, Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо її "спровокує" НАТО.

"Якщо Росію провокує НАТО, якщо Росію атакує НАТО, то чому б і ні. Ми — ядерна держава. Не можна погрожувати Росії й намагатися втручатися (у її справи — Ред.). Коли маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прораховувати усі можливі наслідки своєї поведінки", — заявив постпред Росії в ООН.

Раніше історик Сергій Плохій розповів, що Путін застосує ядерну зброю лише в одному випадку.

Нагадаємо, на саміті НАТО 24 березня країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

Ще 10 березня у Білому домі попередили, що РФ може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

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