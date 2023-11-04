Чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України: опозиційний політик Дуганов дав відповідь

Доржи Дуганов виправдовується, що буряти від самого початку не йшли проти України, а просто пішли заробляти гроші на контрактну службу до російської армії.

Політика кремлівського диктатора Путіна створила жахливе економічне становище в національних регіонах РФ, тому молодь вимушена йти на контрактну службу до російської армії.

Про це розповів бурятський опозиційний політик, співголова демократичного руху "Буряад-Монгол Ерхетен" Доржи Дуганов у етері "Еспресо".

"Це вже стара історія 10-річної давнини про знаменитих бурятських танкістів та й про інше. Але треба розуміти, що буряти від самого початку не йшли проти України, а просто пішли заробляти гроші на контрактну службу до російської армії. Оскільки завдяки політиці Путіна, московського керівництва, економічне становище в національних регіонах є жахливим та катастрофічним, відповідно, молодь не має іншого шляху, як іти на військову службу, де вони можуть хоч щось собі заробити. І в підсумку - потрапляють у цю м'ясорубку", - прокоментував бурятський опозиційний політик.

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Доржи Дуганов нагадав, що велика частина жителів Бурятії є української національності, і завжди всі жили дружньо, як братські народи, ніколи не було жодних протиріч та претензій один до одного.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували філософа-буддиста з Бурятії, який приїхав воювати і побачити племінника-окупанта.

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