Чому багато українців продовжують уникати мобілізації: пояснення військового

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Наразі близько 145 тисяч військових призивного віку не повертаються до служби після виходу на пенсію. Одна з ймовірних причин — брак інформації.

Про це розповів заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка в ефірі "День.LIVE".

За словами військовослужбовця, одна з ключових проблем — це відсутність достатньої кількості інформації та розуміння людей щодо військової служби.

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Як стверджує Швайка, проблема такої кількості військових пенсіонерів, які не служать у війську, полягає у недостатній проінформованості.

“Здається, що всі про все знають, але насправді, коли я починаю розповідати про нюанси військової служби, як потрапити та обрати військову частину і спеціальність, багато людей вперше про це чують. Люди гадки не мають, як прийти на службу. Ці 145 тисяч військових пенсіонерів нічим не відрізняються. Вони не проінформовані про те, що вони сьогодні потрібні, їм просто не сказали, що їх навчать або перенавчать на іншу спеціальність", — зазначає Швайка.

На його думку, щоб надалі уникнути цієї проблеми, потрібно з раннього віку починати розповідати дітям про службу в армії.

"Важлива освіта. Тому потрібно формувати це з університету, а ще краще зі школи і дитячого садочка. Спершу на казках, потім на іграх, потім на методичках, а потім на військовій підготовці", — додав Швайка.

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Раніше стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон № 4467-IX про те, що чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у Збройних силах України за контрактом.

Передовсім особа, яка бажає захищати Україну, має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт. Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково має бути погоджений з Генштабом ЗСУ.

Контракт укладається з випробувальним терміном строком до 6 місяців, а строк дії контракту становить один рік з можливістю пролонгації ще на один рік.