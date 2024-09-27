Чому Байден боїться дозволу на глибинні удари по території РФ: у NYT дізналися дані розвідки США

В оцінці розвідки описується ціла низка можливих заходів у відповідь Росії, — від активізації актів підпалу і саботажу, спрямованих на об'єкти в Європі, до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

Американська розвідка вважає, що глибокі удари по Росії можуть призвести до рішучих дій у відповідь з боку Кремля, але принципово не зможуть змінити перебіг війни.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Також читайте Україна виграє цю війну: Байден заявив про непохитну підтримку США

Розвідувальні служби США вважають, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою "за допомогою смертонсних атак" на Сполучені Штати та їхніх партнерів по коаліції якщо вони погодяться дати українцям дозвіл на використання американських, британських і французьких ракет далекого радіусу дії.

Оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив ракет далекого радіусу дії на перебіг конфлікту. Адже українці в даний час мають обмежену кількість цієї зброї, і неясно скільки ще західні союзники можуть надати.

Аналітики розвідки вважають потенційним ризиком та невизначеною вигодою від рішення, яке зараз залишається за президентом Байденом.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену так важко прийняти це рішення і розкрити наскільки сильний внутрішній тиск чиниться на нього, щоб він відмовив Зеленському у його проханні.

В оцінці розвідки описується ціла низка можливих заходів у відповідь Росії, — від активізації актів підпалу і саботажу, спрямованих на об'єкти в Європі, до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

Однак американські чиновники стверджують, що росіяни продовжуватимуть діяти таємно, а не проводити відкриті атаки на американські та європейські об'єкти та бази, щоб знизити ризик глобального конфлікту.

NYT зауважує, що риторика Путіна була особливо войовничою в останні дні в очікуванні рішення щодо ударів на великій відстані. За даними видання, принаймні деякі з головних радників Байдена вважають, диктатор, ймовірно, відповість смертельною силою, якщо рішення піде на користь Зеленського.

Крім того, офіційні особи кажуть, що самі військові США мають обмежені запаси ракет і повинні мати резерв для власних потенційних військових потреб.

Також, за їхніми словами, після перших ударів росіяни, швидше за все, перенесуть склади боєприпасів, командні пункти, ударні вертольоти та інші життєво важливі бойові підрозділи за межі досяжності ракет.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі розповів, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням.

Читайте також:

Головні новини 26 вересня: Скандал з Україною у США та удари "Кинджалами"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.