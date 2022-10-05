Чому Білорусь постійно продовжує військові навчання біля кордону України: пояснення полковника ЗСУ

Білорусь в енний раз продовжила військові навчання біля кордону з Україною, бо самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко дуже не хоче вступати у прямий військовий конфлікт.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Білорусь, яка є плацдармом для армії Путіна, постійно продовжує військові навчання біля українського кордону. Експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк пояснив, що таким чином Лукашенко відтягує участь білоруських військових у війні проти України.

Про це експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Коли хтось не хоче щось робити, він вигадує переконливу причину, щоб не робити те, про що його дуже сильно просять. Особа, яка видає себе за президента Білорусі, дуже не хоче в'язуватися на боці Російської Федерації у війну проти України. Тому вони і навчання проводять, і якісь перевірки системи зв'язку влаштовують, і тренування протиповітряної оборони роблять. Частина сил опинилась під литовським кордоном, раптом згадавши про міграційну кризу, про котру всі інші давно забули", - зазначив він.

Нагадаємо, експерт Ігар Тишкевич вважає, що президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

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