Чому більшості окупантів вдається "вислизнути" з оточення: пояснення Жданова

Як тільки починається напів оточення, Генштаб РФ знімає основні регулярні частини російської армії і виводить їх.

Під час контрнаступу ЗСУ окупанти дедалі частіше починають потрапляти у напів оточення (як наприклад, у Лимані на Донеччині), проте частині колон противника все ж вдається втекти.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можна взяти під вогневий контроль маршрути виходу військ Росії з оточення.

Експерт запевнив, що ЗСУ тримають всі шляхи виходу з цих напів оточень під вогневим контролем.

"Навіть не сумнівайтеся що всі шляхи виходу з цих напів оточень на фронті перебувають під вогневим контролем. Питання не в цьому. Питання у тому, що як тільки починається напів оточення, Генштаб РФ знімає основні регулярні частини російської армії і виводить їх ще до того, коли ми закриває "вогневий мішок", – каже Жданов.

За його словами, ті окупанти , що залишаються, не відступають колонами, а просто розбігаються.

"Нема по кому стріляти. Ті колони, які ми встигаємо застати, ми розбиваємо. Є багато відео з такими розбитими колонами, які проросійські ЗМІ намагаються подати, як наші. Але те, що відступає, просто біжить. Коли нема суцільного фронту, ми не можемо контролювати всю територію. Наприклад, біля Лимана – густі ліси. Окупанти покидали техніку, і тікали лісом", – пояснив експерт.

Раніше бійці, які звільнили Лиман, розповіли, як ворог тікав із оточення.

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