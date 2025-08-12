ЗСУ на фронті / © Associated Press

В українській піхоті назріває криза, яку військові прямо називають катастрофічною. Все частіше мобілізовані бійці залишають позиції, переходячи у самовільне залишення частини (СЗЧ). Це явище, яке ще кілька років тому було поодиноким, сьогодні набуло масового характеру. За словами армійців, головні причини — повне виснаження, відсутність чітких граничних термінів служби та ігнорування пропозицій з боку військово-політичного керівництва.

Про це пише військовослужбовець Ігор Криворучко для Hromadske.

Солдати наголошують: переведення фахівців із ППО, медицини, зв’язку чи інших спеціальностей у піхоту не дає бажаного ефекту. Такі рішення, на їхню думку, мають сенс лише в умовах жорсткої централізованої дисципліни, але не в армії, яка тримається на особистій мотивації та патріотизмі. У нинішніх умовах новоприбулі швидко втрачають фізичні та психологічні ресурси, опиняючись на межі виснаження.

Ще кілька років тому багатьох утримувала від СЗЧ думка про суспільний осуд або небажання підвести побратимів. Тепер, за словами військових, ці стримуючі чинники зникли: ті, хто ще на фронті, часто розглядають можливість залишити частину, а для тих, хто вже пішов у СЗЧ, повернення виглядає малоймовірним.

Гроші чи компенсації у випадку загибелі перестали бути стимулом — чимало бійців втратили родини або не бачать сенсу в матеріальній винагороді, якщо немає впевненості у власному виживанні.

Окремою проблемою бійці називають різницю у відповідальності: для тих, хто виїхав за кордон, ухиляючись від мобілізації, жодних наслідків не передбачено, тоді як мобілізовані, які виснажені фронтом, ризикують отримати тюремний строк. При цьому є випадки, коли колишні військові, що виконували завдання понад рік, після СЗЧ змушені жити у підпіллі, як злочинці.

Крім того, військові закликають закрити неефективні військові кафедри та провести переатестацію офіцерського складу. За їхніми словами, нинішня кадрова політика не відповідає умовам війни та потребам фронту. Без реформ, кажуть бійці, криза в піхоті неминуче поглибиться, а її наслідки торкнуться не лише армії, а й усієї держави.

Нагадаємо, Україні не можна допускати навіть часткового перемир’я, адже це створить перевагу для російських військ та збільшить втрати серед українських військових і цивільних.

Ми раніше інформували, що можливе «повітряне перемир’я» може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.