Чому Часів Яр є важливим для України і його необхідно утримати – BBC

Ще до початку повномасштабного вторгнення місто перетворилося на потужний укріпрайон, але росіяни наполегливо намагаються захопити дуже важливу висоту.

Після окупації Авдіївки російськими військами у Москві поставили нову задачу – захопити містечко Часів Яр. Населений пункт на Донбасі, де до війни мешкало всього 13 тисяч людей, тепер став головною ареною для бойових дій.

Про це пише BBC

Ще до початку повномасштабного вторгнення місто перетворилося на потужний укріпрайон, де був розташований штаб Операції об'єднаних сил ЗСУ. Але на початку 2024 року сильне угруповання окупантів почали просувати до Часового Яру й вже на початку квітня змогло впритул підійти до міста зі сходу.

Наразі місто перебуває під постійними авіаударами росіян, які стверджують, що зайняли його східну частину. Проте у ЗСУ заявляють, що вже вибили окупантів, яким так і не вдалося закріпитися хоча б на одній позиції в межах Часового Яру.

Зараз неможливо підтвердити, чи є на території міста російські військові. Але у будь-якому випадку для ЗСУ ситуація залишається складною попри вигідне топографічне положення населеного пункту.

"Це найвища точка на сотні кілометрів навколо. Місто стоїть на пагорбах, які, наче оборонні мури, захищають його зі сходу та півдня. Найвища точка - 247 м", - йдеться у матеріалі.

Часів Яр також захищає й водний бар'єр – на східних околицях міста протікає канал Сіверський Донець-Донбас.

"Якщо подивитися на карту висот, то стає зрозуміло, що за Часовим Яром відкривається рівнина, там степ і відкрита місцевість", – пояснив військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр, вони візьмуть під вогневий контроль далекобійної артилерії всю Краматорсько-Слов'янську агломерацію, тобто логістичні шляхи ЗСУ, зокрема залізничні станції у Костянтинівці та Краматорську.

Жирохов також повідомив, що ЗСУ зводять дві лінії оборонних споруд на захід від міста. Але скоріш за все росіяни спробують обійти його з флангів, щоб взяти українські сили у кільце.

На думку експерта, якщо ворог просунеться на півдні та півночі від міста, підрозділи ЗСУ, які боронять Часів Яр, будуть змушені відступити, щоб уникнути оточення.

Ще одна загроза – можлива переправа окупантів через водну перепону, канал Сіверський Донець-Донбас, ширина якого становить близько 30 м.

Михайло Жорохов вважає, що якщо росіяни створять плацдарм на західному березі каналу, довго утримувати Часів Яр буде просто неможливо.

Нагадаємо, путінська армія намагається прорвати українську оборону та зайти до Часового Яру. Окупанти під час штурмів максимально використовують свою перевагу в повітрі – авіацію.

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