Чому чоловіків масово призивають із сіл, а не з нічних клубів у містах – членкиня комітету з нацбезпеки

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська прокоментувала проблеми з мобілізацією в Україні і відповіла, чому чоловіків масово призивають із сіл, а не з нічних клубів у містах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Є фактор місця реєстрації, тож люди, які мешкають в селах, фактично перебувають за своїм місцем реєстрації. Людей у місті складніше знайти, вони часто в місті не прописані, або мешкають не там, де зареєстровані. І можливості тоді вручати таким чином повістки не було", - зазначила вона.

Соломія Бобровська також прокоментувала призначення нового військкома Одеської області Олександра Охріменка замість скандального Євгена Борисова.

"Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК. Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками виклик ще той. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК. Тепер уявіть, як складно зламати систему і зробити щось, що придатне до життя і може мати повагу", - додала вона.

Раніше ми писали, скільки ще людей потрібно на фронт і кого забиратимуть першими.

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