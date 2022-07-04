"Чому ця Росія хоче нас вбивати?": в Одеській області попрощалися з чотирма загиблими внаслідок ракетного удару

"Чому ця Росія хоче нас вбивати?": в Одеській області попрощалися з чотирма загиблими внаслідок ракетного удару

В смт Сергіївка Одеської області попрощалися з загиблими внаслідок влучання російської ракети у дев'ятиповерхівку.

Селище попрощалося одразу з чотирма жертвами обстрілу окупантів. В останню путь провели чоловіка та дружину Сергія та Галину Ромащуків, Максима Недомова та Марію Арнаут.

Про це повідомляє "Суспільне Одеса".

Загиблих поховали на кладовищах у селах Біленьке та Широке Білгород-Дністровського району.

Провести загиблих в останню путь прийшла сусідка загиблих — Галина. Жінка пригадала, як проводила час з ними.

"З одними ми гуляли з собакою на подвір’ї, з іншою жінкою ми ходили на йогу. Дуже важко про щось казати, дуже важко, тому що прощання із ними надто складне. Дівчинка, яка теж ходила на йогу з нами й співала пісні, вона сьогодні залишилась без батьків. Як їй тепер жити? Чому ця Росія хоче нас окупувати, хоче нас вбивати? Чого? Я не розумію", — розповіла Галина.

Нагадаємо, у Кременчуці попрощалися із двома загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантами ТЦ "Амстор".