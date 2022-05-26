Чому для РФ такий важливий Сєвєродонецьк: військовий експерт пояснив стратегію російського командування

Чому для РФ такий важливий Сєвєродонецьк: військовий експерт пояснив стратегію російського командування

Навіщо росіянам брати місто у кільце?

РФ хоче захопити Сєвєродонецьк задля втілення своєї чергової пропагандистської мети.

Про це розповів експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Якщо ми знов пригадаємо, яка мета цієї війни з боку Росії - це повне знищення української держави. Вони 24 лютого заявили про те, що їм декілька годин потрібно для того, щоби захопити Київ. Згадайте перші пропагандистські повідомлення: "Відбувається миттєве звільнення Донбасу". За три місяці їм вдалося небагато. Наразі вони хочуть заявити про деакупацію так званої "ЛНР", тому що це буде мати потужний пропагандистський ефект", - зазначив Самусь.

Він додав,що у разі успіху, РФ розповсюджувала таку пропаганду і на Захід, і у власному просторі, а також тиснули психологічно на українців.

"Але якщо пригадати наміри Путіна, то Сєвєродонецьк тут не грає ніякої ролі - ні тактичної, ні стратегічної. Це просто відпрацювання політичного замовлення, а не воєнного", - додав експерт.

За його словами, росіяни несуть величезні втрати саме через те, що їхнім генералам поставлено політичне завдання - захопити дану територію, тому що потрібно заявити про стовідсотковий контроль над "ЛНР".

Нагадаємо, що Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту.

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