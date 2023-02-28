Чому для України дуже важливо відновити контроль над Приазов'ям: пояснення ескперта

Якщо Україна матиме контроль над Азовським морем, то відповідно до міжнародного морського права, вона може розраховувати на допомогу сил НАТО.

Про це розповів експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко в ефірі одного із телеканалів у вівторок, 28 лютого.

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"Варто сказати, що той коридор, який побудувала Росія по Приазов'ю дозволяє їм зараз на першому етапі поєднати Крим з Краснодарським краєм. На перспективу вони планували, що це також буде шлях, який поєднає Придністров’я, яке вони планували приєднати до РФ. Відверто кажучи, з військової точки зору дуже негативною була угода 2004 року, яку Україна підписала з Росією, згідно з якою Азовське море було внутрішнім. Процесуально ми були дуже обмежені в плані побудови нашої оборони, бо у нас не було територіальних вод. Кілька днів тому Верховна Рада денонсували цю угоду. Порт в Бердянську майже непошкоджений, а порт в Маріуполі зазнав серйозних пошкоджень в ході захоплення", - розповів Риженко.

Він зауважив, що окупанти намагаються пристосувати Азовські порти для своєї логістики.

"Щойно Бердянськ захопили, росіяни одразу налагодили перекидування техніки на Бердянськ і з Бердянська. Для цього задіяли десантні кораблі і нам вдалося один десантний корабель «Саратов» навіть знищити там. Ще два кораблі були серйозно пошкоджені і потім ремонтувалися. Після цього окупанти зрозуміли, що порти знаходяться в межах досяжності якихось наших засобів, і вони вирішили цього не робити. Тому що дуже багато вони втратили на «Саратові». Для економіки вони намагаються провести розмінування, тому що там були морські міни. Вони хочуть оживити ці порти. Але зараз у них обмежено це виходить. Для України дуже важливо відновити контроль над Приазов‘ям", - додав ескперт.

Він пояснив, що денонсація згаданих угод з Росією дозволить Україні встановити морські кордони по Азовському морю з відповідними умовами захисту територіальних вод.

"На Азовське море буде розповсюджуватися міжнародне морське право, тобто Україна може розраховувати на допомогу сил НАТО. Цікаво, що Азовське море не входить до Конвенції Монтре. Тобто теоретично кораблі НАТО можуть зайти в Чорне море, а потім в Азовське і перебувати в ньому необмежену кількість часу. Інша справа, що Азовське море дуже мілке і туди можуть зайти невеликі кораблі. Нам відкривається багато перспектив, але для цього треба звільнити Азовське узбережжя", - наголосиві він.

Нагадаємо,станом на 28 лютого у Чорному морі перебувають 5 носіїв ракет, серед яких є 2 підводних човнів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет.

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