Чому для ЗСУ важливо утримати Бахмут: пояснення військового експерта

Українським військовим сьогодні дуже важливо утримати Бахмут.

Про це заявив військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський, інформує FREEДОМ.

"Хлопці тримаються, поки Бахмут стоїть. Ми розуміємо, наскільки важливо триматися саме там. Місто важливе тим, що це наша територія, і тим, що притягує до себе досить велику кількість противників. Це виражається в тому, що на інших ділянках фронту ми не бачимо такої активності, яку бачимо тут. Це дає нам можливість і підготуватися, і зосередитися для відбиття ворожих атак і підготовки наших дій. Ситуація винятково важка. Але бої тривають, місто тримається", — сказав військовий експерт.

За його словами, противник намагається наступати на північно-східні околиці Бахмута. Жорстокі бої тривають.

Вихід із Соледара

Вихід ЗСУ із Соледара Донецької області Грабський назвав "усвідомленим рішенням". Експерт наголосив, що росіянам не вдалося оточити наші підрозділи в місті, а українські війська відійшли на зайняті позиції.

"Противник продовжує тиснути. Але тиск із півночі на Бахмут уже не настільки потужний, як був раніше. Бої тривають у районі Красної Гори. Противник намагається там ще просуватися. І тому з північного напрямку це не виглядає досить критично. Але треба сказати, що з південного напрямку, в районі села Ступочки, тривають активні бої. Противник намагається прорватися в район цього населеного пункту, щоб перерізати трасу, яка є трасою постачання з Бахмутом", — підсумував Сергій Грабський.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, що ділянка фронту навколо Бахмута залишається однією із найважчих. Окупанти продовжують атакувати українські позиції. Вчора, 25 січня, у Генштабі запевнили, що Бахмут залишається під контролем ЗСУ і українські військові залишатимуться у цьому місті, поки там є можливість утримувати його територію.

Водночас, вчора росіяни почали штурмувати Вугледар.