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Чому для ЗСУ важливо звільнити Сватове на Луганщині: пояснення Жданова

Дата публікації
Перегляди
2006
Час на прочитання
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Чому для ЗСУ важливо звільнити Сватове на Луганщині: пояснення Жданова

Сватове – основна артерія забезпечення угруповання окупантів на південному заході Луганської області.

Для ЗСУ дуже важливо перерізати артерію забезпечення угруповання окупантів у районі міста Сватове на Луганщині.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Сватове – основна артерія забезпечення угруповання окупантів на південному заході Луганської області. Якщо ми перерізаємо артерію у Сватовому, то все, що розташоване на передньому краї – Лиман, Сіверськ – до Лисичанська і Сєвєродонецька, все залишається без шляхів забезпечення. Тому це дуже важлива артерія, яку ми намагаємося перерізати", — пояснив експерт.

© Deepstatemap
Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, Генштаб вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Саме через залізничну станцію цього селища російські військові перекидали на фронт свою військову техніку. Тому його деокупація була дуже важливою.

Пізніше з'явилося відео, як українські військові підняли прапор України у звільненому Куп'янську-Вузловому.

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Дата публікації
Перегляди
2006
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