Чому до мирних переговорів ще далеко: Bloomberg назвало головну причину

На тлі трьох важливих міжнародних самітів за участю України – у Німеччині, Італії та Швейцарії – встає питання, чи не настав час закінчити війну та укласти мирну угоду з Росією.

Про це запитав людей – від істориків до власників бізнесу – оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Автор статті зазначає, що війна в Україні стала наймасштабнішою в Європі, а можливо й у світі, з 1945 року. І як показує історичний досвід, такі збройні конфлікти стають точками перелому, а їх результат визначає напрямок розвитку суспільства на десятки років вперед.

На думку Марка Чемпіона, максималістські вимоги для принаймні тимчасового припинення вогню та початку мирних переговорів, які висунув Путін у п'ятницю, свідчать про те, що війна триватиме.

За словами Тімоті Снайдера з Єльського університету, у світі існує хибне уявлення про Україну, як про якусь прикордонну смугу або "окраїну", але історично ця територія мала набагато більше значення.

"Історично вона була скоріше точкою опори, що має центральне значення для більших систем", – підкреслив він.

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Десятирічні угоди про безпеку, які США та Японія підписали з Україною під час зустрічі "Великої сімки" в Італії в середу, певною мірою сприяли визнанню цієї центральної ролі. Тому варто зрозуміти, що від того, як саме закінчиться війна в Україні, залежатиме майбутній світовий порядок.

"Важливо, хто контролює Дніпро до Чорного моря; важливо, хто контролює Чорноземля; і дуже важливо, хто контролює Керченську протоку", – підкреслив Снайдер.

Що думають українці про мирні переговори з РФ

У березні 2024 року Фонд Карнегі провів опитування серед українців про те, чого насправді хоче Росія від мирних переговорів з Україною. 91% з 2000 респондентів заявили, що Кремль хоче лише виграти час для підготовки до наступного нападу і лише 5% вважають, що Росія дійсно хоче закінчити війну. Ще 3% опитаних не впевнені в намірах російської влади, а 1% надали нестандартні відповіді.

При цьому Марк Чемпіон зазначає, що у бесідах з керівниками великого бізнесу і пересічними українцями його співрозмовники висловлювали схожі погляди – війна має закінчитися якнайшвидше, але на таких умовах, які гарантують, що Росія більше не наважиться зазіхати на українські території.

Тому російські умови про відмову від значної території та вступу в НАТО неприйнятні для українського суспільства. Натомість люди вважають, що Україна повинна нарощувати свою обороноспроможність, щоб протистояти російській загрозі.

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Це буде можливо за умови, що і Захід, і українці розуміють ставки й готові зробити все можливе, щоб перемогти. Пусті розмови про це коштуватимуть тисяч життів та безглуздих руйнувань. І принаймні українська сторона це, здається, розуміє, вважає автор статті.

"Під час ухвалення рішення про те, чи має сенс продовжувати підтримувати екзистенціальну боротьбу України з Росією, я схильний орієнтуватися на людей, які справді розуміють її історію або мають на кону свій власний бізнес і сім'ї. Їхні відповіді зрозумілі, як ніколи", – підсумовує Марк Чемпіон.

Нагадаємо, у переддень Швейцарського мирного саміту Володимир Путін висуває свої вимоги щодо припинення бойових дій. На одміну від попередніх тез, тепер диктатор хоче відведення українських військ з усіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах на момент їхнього входження у склад України. Окрім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО.

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