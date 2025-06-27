Чому дрони-перехоплювачі не здатні повністю зупинити атаки "Шахедів": експерт пояснив

ППО / © ТСН

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Україна активно розвиває систему боротьби з російськими безпілотниками, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів. Проте ці засоби не зможуть самостійно розв’язати проблему масових атак «Шахедів».

Про це військовий експерт Павло Нарожний попереджає в етері «Radio NV».

Він зазначив, що суспільство має завищені очікування щодо БпЛА-перехоплювачів. За його словами, хоча вони й дешеві (в середньому близько $1 000) та відносно прості в освоєнні, їхні можливості обмежені.

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«У нас є такий оптимізм… Усі вважають дрони-перехоплювачі срібною кулею. Але це не так», — підкреслив експерт.

Серед переваг дронів-перехоплювачів він назвав швидке навчання пілотів і доступну вартість. Проте ефективність таких дронів обмежується погодними умовами, зокрема снігом, туманом, вітром чи дощем.

Крім того, для ефективного використання перехоплювачів потрібна розгалужена система радарів, які є складними та дорогими у виробництві — вартість одного починається від 700 тисяч євро.

«Такі дрони чудово працюють проти повільних розвідувальних БпЛА — типу Zala або Орлани. Але коли йдеться про швидкісні „Шахеди“, вони вже не такі ефективні», — пояснив Нарожний.

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Він додав, що РФ постійно модернізує свої ударні дрони, зокрема встановлює на них потужніші чотиритактні двигуни, що значно підвищує швидкість польоту та ускладнює перехоплення.

За словами експерта, цей напрямок важливо розвивати, але Україна не повинна розраховувати на них як на універсальний засіб протиповітряної оборони. Лише комплексний підхід, що включає сучасні радари, ППО та інші технології, дозволить ефективно протидіяти масованим атакам дронів з боку Росії.

Нагадаємо, за словами експерта з авіації, в Україні є 6–8 розробок таких дронів-перехоплювачів.

За його словами це найекономніший варіант захисту, адже вартість збиття дрона за допомогою ракет є надто високою і виснажує ресурси країни.

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Українські дрони-перехоплювачі, за словами Криволапа, коштують усього 15–20 доларів і запускаються з землі. Вони піднімаються на потрібну висоту, де перебувають ворожі «Шахеди», і знищують їх різними способами: або тараном, або підривом на близькій відстані. Ці перехоплювачі оснащені різними системами наведення — інфрачервоним, тепловізійним, FPV тощо.