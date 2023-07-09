Чому Ердоган погодився на повернення командирів "Азовсталі" – пояснення політолога

Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що повертається до України разом із командирами захисників "Азовсталі", які від осені 2022 року були у Туреччині. За словами політолога Володимира Фесенк, хоча спочатку і була домовленість, що керівництво полку "Азов" мало перебувати на території Туреччини до завершення війни. Але, на його думку, у Туреччині ніхто не знав, як довго буде тривати ця війна, і зараз ніхто не знає відповіді на це запитання. Але рішення дуже знакове.

Про це політолог розповів в ефірі національного телемарафону.



"У Росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення Путіна. Іноді відчуття складається, що Путін – дурник, якого всі "кидають". Він сам таке враження складає. Але Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов'язано з зерновою угодою, з шантажем, який Кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в Росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на Путіні", - вважає політолог.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі". Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу 21 вересня 2022 року обміняли на 55 окупантів.

У Кремлі заявили, що Туреччина повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою.

Читайте також: