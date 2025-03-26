Чому F-16 не можуть протидіяти російським КАБам: український пілот розкрив деталі

Попри те, що F-16 не можуть достатньо близько підійти до носіїв КАБів, деяка комплексна робота для їхнього знищення все ж ведеться.

Винищувачі F-16, які отримала Україна, поки не можуть підійти на необхідну відстань для знищення носіїв ворожих керованих авіаційних бомб (КАБів).

Про це розповів український пілот F-16, інтерв'ю з яким було оприлюднене командуванням Повітряних сил.

За його словами, найбільша увага пілотів зараз сфокусована на діях росіян з використання КАБів.

"Зараз не всі напрямки дуже чітко прикриті, проте ми стараємося виконувати завдання на цих напрямках. Ми розуміємо, що не можемо достатньо близько до них підійти, щоб знищити носії цих самих КАБів, але деяка комплексна робота виконується", – каже пілот.

Зокрема, йдеться про встановлення радіоелектронних перешкод у роботу цих КАБів, роботу з оптимізації радіоелектронного поля і взагалі поля виявлення носіїв КАБів і самих КАБів.

"Ми чітко знаємо й розуміємо, що наявна кількість засобів ППО західного виробництва не є достатньою, тому вже неодноразово порушувалося питання зі збільшення цих засобів. Зараз, на мою особисту думку, деякі напрямки трошки страждають від цього, тому що просто фізично неможливо налаштувати цей процес. Там виконується дуже тяжка робота нашими Силами оборони, які постійно протидіють як носіям, так і самим засобам ураження", – підсумував український пілот F-16.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія винищувачів F-16.

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