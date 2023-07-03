Чому і далі будуть вручати повістки на вулицях: відповідь керівника ТЦК

Скільки військовозобов'язаних добровільно приходять до ТЦК, чи можна обійтися без "облав"

Мобілізація триває. Чи будуть надалі проводити "облави" на військовозобов'язаних?

Чи можна обійтися без «облав» на вулицях, про це розказав керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

За його словами добровільно до ТЦК приходить десь близько 20% від планового завдання. Половина з них контрактники. Тому, якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою.

Але, прихід до ТЦК, за словами Олександра Тіщенка, це не автоматична відправка до війська. Військовозобов'язаний проходить цілу низку процедур, медичний огляд і ті, хто мають законні підстави для відстрочення точно не потраплять до армії. "Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, – це точно повне право на відстрочку."

Ті, хто заявляють, що підприємства можуть зупинитися, якщо мобілізують штатних працівників, чомусь не хочуть розуміти, що якщо наших військових не буде достатньо для оборони, завтра цих підприємств не буде. Потрібно пам'ятати, що наш пріоритет – це забезпечення обороноздатності держави та народу України.

Які повістки вручають військовозобов'язаним

Якби чоловіки завчасно та регулярно згідно з чинним законодавством повідомляли ТЦК оновлену інформацію про склад сім’ї, стан здоров’я, зміну місця праці тощо, був би порядок в облікових справах і ніхто не смикав би людей.

Оскільки військовозобов'язані це не роблять, можуть вручити повістки для уточнення даних.

Ще є повістка на проходження військово-лікарської комісії, після якої людина отримує висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Після проходження медкомісії військовозобов'язаному, якщо його визнано придатним до проходження військової служби, вручають мобілізаційне розпорядження, або бойову повістку.

Але вручення бойової повістки не означає, що людину відразу відправляють в зону бойових дій. Придатних до служби скеровують до пункту постійної дислокації військової частини, де продовж 3-4 тижнів вони проходять бойове злагодження. Тих, хто не служили, скеровують до навчальних центрів.

Які найбільш затребувані спеціальності за якими набирають людей

За словами Олександра Тіщенка наразі є потреби є у всіх військових спеціальностях – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники.

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