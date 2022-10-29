Чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські та коли Путін їх застосує – Буданов розповів

Кирило Буданов назвав основні відмінності іранських та російських ракет.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість.
Про це він розказав в інтерв'ю The Drive.
"Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість", - сказав він.
На думку Буданова, Росія застосує проти України іранські балістичні ракети малої дальності (SRBM) – Fateh-110 і Zolfaghar SRBM у листопаді. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300-700 км.
"Єдине, на що ми можемо розраховувати, це на блискучу роботу наших військ ППО. І в надії, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення покриття", - резюмував керівник розвідки України.
Яку зброю та скільки Іран поставляє Росії
Як розповів Кирило Буданов, Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників.
Також з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.
В Ірані заперечують постачання доРосії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136".
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія отримає від Ірану безпілотники, дрони з боєприпасами та балістичні ракети.
У середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети.
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