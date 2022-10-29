Чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські та коли Путін їх застосує – Буданов розповів

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість.

Про це він розказав в інтерв'ю The Drive.

"Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість", - сказав він.

На думку Буданова, Росія застосує проти України іранські балістичні ракети малої дальності (SRBM) – Fateh-110 і Zolfaghar SRBM у листопаді. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300-700 км.

"Єдине, на що ми можемо розраховувати, це на блискучу роботу наших військ ППО. І в надії, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення покриття", - резюмував керівник розвідки України.

Яку зброю та скільки Іран поставляє Росії

Як розповів Кирило Буданов, Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників.

Також з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

В Ірані заперечують постачання доРосії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія отримає від Ірану безпілотники, дрони з боєприпасами та балістичні ракети.

У середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети.

Читайте також: