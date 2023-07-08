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Чому командирів захисників "Азовсталі" повернули під час контрнаступу: версія радника мера Маріуполя

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Чому командирів захисників "Азовсталі" повернули під час контрнаступу: версія радника мера Маріуполя

Повернення командирів "Азовсталі"

Оборонці Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що повернення командирів захисників "Азовсталі" до України під час контрнаступу ЗСУ не випадкове. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Петро Андрющенко зауважив, що вони можуть взяти участь у звільненні Маріуполя. 

"Як своєчасно з урахуванням фази нашого наступу. Як може вийти цікаво - оборонці Маріуполя повертають Маріуполь. На місці русні від однієї думки про це я тікав. Краще - одразу в полон. Більше шансів вижити. Файно палає на Московії", - написав він. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

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Дата публікації
Перегляди
480
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