Чому командувачем військ РФ в Україні став Суровікін: пояснення від британської розвідки

Чому Сергій Суровікін став командувачем військ РФ в Україні - думка розвідки Британії. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як пише FrontNews, британська розвідка вважає, що призначення Сергія Суровікіна командувачем військ РФ в Україні відображає бажання російської спільноти національної безпеки покращити проведення війни на території України. Саме про це йдеться в огляді розвідки Британського Міністерства оборони 11 жовтня 2022 року.

За даними розвідки, Росія протягом більшої частини війни, ймовірно, не мала єдиного польового командувача силами РФ. Хоча генерал Олександр Дворніков і обіймав цю посаду від квітня до серпня 2022 року, однак незрозуміло, чи він міг ефективно контролювати конкуруючі і досить розрізнені угруповування армії Росії.

У повідомленні йдеться: "Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає бажання російського співтовариства національної безпеки покращити проведення війни. Однак йому, швидше за все, доведеться конкурувати з дедалі більш роздробленим Міноборони Росії, яке не має достатніх ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених в Україні".

Нагадаємо, що Сергій Суровікін був призначений командувачем військ РФ в Україні 8 жовтня 2022 року, а до цього він командував Повітряно-космічними силами Росії та південним угрупуванням російський військ в Україні.