Чому командування РФ не хоче перекидати підрозділи до Курської області: пояснення аналітиків

У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України.

Військове командування РФ наразі може чинити опір передислокації сил з інших оперативних напрямків до Курської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких - це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії ситуації в Курській області. Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, російське військове командування перекинуло сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками. А також спецпризначенців ГРУ, сил спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський загін "Ахмат", що діє під егідою Міністерства оборони Росії, 1-й армійський корпус "Донецької народної республіки" (АК ДНР) і колишніх військовослужбовців групи "Вагнера" до районів Курської області.

"Російське військове командування, можливо, перекидає до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час", - зазначають в ISW.

Один з російських військових блогерів повідомив, що підрозділи 44-го армійського корпусу (Ленінградський військовий округ) російського Північного угруповання військ діють поблизу Рильська. Однак він припустив, що російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи, які накопичило для наступальної операції на півночі Харківської області.

"Можливо, російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, уникаючи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту", - вважають аналітики.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У наступні дні вони просунулися вглиб території за трьома напрямками та майже вибили російські сили із Суджі.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території". І ЄС підтримує це право.

Ситуацію прокоментував і спікер Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Штати "перебувають у контакті з Україною" з приводу подій у Курській області. Він також наголосив, що рішення, як здійснювати свої операції, Україна ухвалює сама.

У прикордонні Росії палають підстанції: Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено

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